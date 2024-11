Alexandra Van Huffelen nieuwe voorzitter van D66

Tijdens een partijcongres later deze maand wordt ze officieel benoemd. Van Huffelen noemt D66 "in deze tijd relevanter dan ooit". Ze wil de partij groter, sterker en inclusiever maken.

Twee keer staatssecretaris van Financiën

Deze week werd ook al bekend dat Van Huffelen voorzitter wordt van het college van bestuur van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze was eerder staatssecretaris in twee verschillende kabinetten: van Financiën (vooral belast met toeslagen) van 2020 tot 2022 en van Binnenlandse Zaken (koninkrijksrelaties en digitalisering) van 2022 tot 2024. Daarvoor was ze onder meer directeur van het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB en Eerste Kamerlid voor D66.