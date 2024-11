Minder internationale studenten naar Nederland, op VU bijna kwart minder

De instroom van internationale bachelorstudenten op Nederlandse universiteiten en hbo's daalt. Dat blijkt uit voorlopige inschrijfcijfers van het huidige collegejaar. Op sommige universiteiten is sprake van een forse daling: op de Vrije Universiteit daalt de toestroom van internationale bachelorstudenten met ruim 23 procent.

Bij het hoger beroepsonderwijs waren er 8 procent minder aanmeldingen door Europeanen. Het aantal nieuwe internationale studenten dat niet afkomstig is uit de zogenoemde Europese Economische Ruimte (EER) daalt in de voorlopige cijfers met 7 procent.

Op universiteiten staan dit jaar 6 procent minder internationale bachelorstudenten ingeschreven dan in het vorige collegejaar. De aanmeldingen vanuit de EER, exclusief Nederland, daalt zelfs met 9 procent. Ook vorig jaar was er een daling te zien van het aantal internationale bachelorstudenten dat zich inschreef bij een Nederlandse universiteit, maar dat was toen een lichte afname.