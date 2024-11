ANP Jitse Groen, de hoogste baas van Just Eat Takeaway

NOS Nieuws • vandaag, 07:45 Thuisbezorgd verkoopt Amerikaanse tak met miljarden verlies

Het leek een zoektocht zonder eind, maar het moederbedrijf van Thuisbezorgd heeft dan toch een koper gevonden voor het Amerikaanse dochterbedrijf Grubhub. De Amerikaanse maaltijdbezorger Wonder koopt het bedrijf voor ruim 600 miljoen euro.

Het is een pijnlijk hoofdstuk in de geschiedenis van Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd. In 2020 was er nog grote blijdschap bij oprichter Jitse Groen toen Grubhub werd overgenomen. Toen betaalde het bedrijf er nog ruim 6,5 miljard euro voor.

Met Grubhub wilde Groen de Amerikaanse markt veroveren. "We weten hoe we in grotere landen moeten opereren. Dat is lastig voor een Nederlands bedrijf, maar dat hebben we inmiddels geleerd", zei hij destijds.

Onvrede bij aandeelhouders

Al snel bleek groeien in Amerika lastig. Zeker toen New York een maximum instelde voor het bedrag dat platforms mogen rekenen voor het bezorgen van maaltijden. De aandeelhouders vroegen om maatregelen en Just Eat Takeaway zei 2,5 jaar geleden al op zoek te zijn naar een koper voor Grubhub.

Die is nu gevonden in het bedrijf Wonder. Veel geld levert die deal Just Eat Takeaway niet op. Na aftrek van schulden blijft er een bedrag van 47 miljoen euro over dat het bedrijf voor de verkoop ontvangt. Volgens Jitse Groen geeft de deal het bedrijf meer ruimte om te investeren in markten waar wel groei mogelijk is.

Het verlies komt niet als een verrassing. De afgelopen jaren schreef het bedrijf al miljarden af op de waarde van het Amerikaanse dochterbedrijf.