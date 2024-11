NOS | Jeroen van Eijndhoven Ter illustratie

NOS Nieuws • vandaag, 02:28 • Aangepast vandaag, 09:11 Zorgpremies voor de basisverzekering stijgen naar gemiddeld 157 euro

De zorgpremies voor de basisverzekering van komend jaar zijn bekend. Bij de vier grote zorgverzekeraars stijgen de premies met 8 tot 14 euro per maand. Daarmee komen de premies uit op gemiddeld 157 euro per maand, in lijn met de stijging die het kabinet aankondigde op Prinsjesdag.

De basisverzekering van de grootste zorgverzekeraar, Zilveren Kruis, stijgt met 8,80 euro en gaat 156,25 euro per maand kosten. Bij VGZ komt de basisverzekering uit op 157,30 euro uit. Het maandbedrag bij CZ komt met een stijging van zo'n 14 euro uit op bijna 160 euro. Bij Menzis stijgt de premie voor het basispakket met 9,50 euro naar 156,25 euro.

Hogere kosten

De premies stijgen door de hogere loonkosten en prijzen in de zorg, meldde het kabinet in september. Ook de zorgverzekeraars benoemen de stijgende kosten op hun websites. De zorgtoeslag gaat komend jaar 6,50 euro per maand omhoog. Het eigen risico blijft staan op 385 euro. Het kabinet wil dat bedrag in 2027 verlagen naar 165 euro.

Eind september maakte zorgverzekeraar DSW traditiegetrouw als eerste zijn premies bekend. Bij de relatief kleine speler stijgt de prijs van de basisverzekering met 9,50 euro naar 158,50 euro.

Directeur Aad de Groot uitte toen zijn zorgen over de betaalbaarheid van zorg. "Wij merken dat de grens van wat mensen in Nederland voor zorg willen en kunnen betalen is bereikt. De solidariteit staat onder grote druk."