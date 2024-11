RTV Noord

vandaag, 23:04 Waterschappen vrezen nutteloze miljoeneninvestering door verbod op klepelmaaiers

Volgens de waterschappen in de provincie Groningen komt het verbod op klepelmaaiers de biodiversiteit niet ten goede. Dat staat haaks op het standpunt van de politiek, die het gebruik van de machines per 1 januari juist heeft verboden omdat dat slecht zou zijn voor de natuur.

De maaiers worden gebruikt om het dichtgroeien van watergangen te voorkomen. Maar volgens het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur worden daarbij te veel insecten gedood. Daarom mag vanaf 2025 alleen nog gewerkt worden met een messenbalk- of schijvenmaaier.

Vaker maaien

Of dat beter is voor de natuur, betwijfelt Elze Reitsema van het waterschap Noorderzijlvest. Want hoewel de klepelmaaier met grof geweld langs de kades gaat, is het wel effectief voor een lange periode. "Door het gebruik van andere apparatuur zouden we juist veel vaker moeten maaien", zegt hij tegen RTV Noord. Dat leidt volgens hem automatisch tot nog meer insectensterfte.

Daarnaast zou er ook meer personeel nodig zijn. "En het is de vraag of je dat kunt vinden." Bovendien betekent het verbod op klepelmaaiers dat nieuwe apparatuur aangeschaft moet worden. "En het is de vraag of we dat op tijd kunnen doen als alle waterschappen tegelijk op zoek gaan." Volgens hem is er sprake van "symboolpolitiek over de rug van de ecologie". Hij spreekt van geldverespilling.

Onderzoek

Ecohydroloog Paul Hendriks van waterschap Hunze en Aa's spreekt van een "miljoeneninvestering" voor de waterschappen. Volgens hem klopt het dat de klepelmaaiers veel insecten doden. Hij spreekt van een sterfte van ongeveer 80 procent, terwijl dat percentage bij andere apparatuur 30 tot 40 procent is. "Maar met een klepelmaaier hoef je veel minder vaak te maaien, omdat het grondiger gaat. En je kunt het uitstellen tot de herfst, als planten uitgebloeid zijn en veel insecten zijn verdwenen."

"Als je je gewone boerenverstand gebruikt, weet je dat deze maatregel niet klopt", zegt Hendriks ook.

Het standpunt van de waterschappen is nog niet wetenschappelijk onderbouwd. Er komt wel onderzoek, zegt Henriks. "Maar te laat. Dus nu moeten we miljoenen investeren, terwijl later blijkt dat dat niet nodig zou zijn geweest."

Gesprek

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur laat weten dat de staatssecretaris nog in gesprek is met de waterschappen.