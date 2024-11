AFP Jack Teixeira

NOS Nieuws • vandaag, 22:54 15 jaar cel voor Amerikaanse militair die geheime documenten lekte

Een Amerikaanse militair die vorig jaar geheime documenten van het leger lekte moet 15 jaar de cel in. De 22-jarige Jack Teixeira sloot begin dit jaar een deal met de aanklager waarin hij bekende honderden geheime documenten te hebben gelekt.

In ruil daarvoor is hij niet aangeklaagd voor verdere overtredingen van de Amerikaanse spionagewet of andere misdaden. Anders had de militair tot wel dertig jaar vast kunnen zitten.

De militair deelde vervolgens ook informatie via chatdienst Discord, waar hij volgens aanklagers opschepte dat hij toegang had tot gegevens over Israël, de Palestijnse gebieden, Syrië, Iran en China.

Systeembeheerder

Teixeira werkte als systeembeheerder op een Amerikaanse luchtmachtbasis. Hij was daar verantwoordelijk voor de communicatieapparatuur en had sinds 2021 toegang tot geheime documenten.

Hij werd in april vorig jaar opgepakt nadat online geheime militaire documenten waren verschenen. Het was een van de grootste overheidslekken in de VS in jaren.

Aanklagers hadden 17 jaar geëist. Volgens hen is Teixeira verantwoordelijk voor een van de grootste spionagelekken in de Amerikaanse geschiedenis.

Teixeira werd in april 2023 gearresteerd:

0:36 FBI arresteert verdachte in onderzoek naar gelekte geheime documenten

In de gelekte documenten stonden onder meer details over de oorlog in Oekraïne. Zo werd geschreven over een Nederlandse militair die als lid van een speciale eenheid in Oekraïne zou zijn, en dat Oekraïne met een wapentekort kampt. Ook stond er informatie in over andere bondgenoten, bijvoorbeeld de Israëlische geheime dienst.