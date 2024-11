RTV Noord

In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 22:06 Defensie schrapt aardbevingsgebied Groningen als mogelijke uitbreidingslocatie

In het aardbevingsgebied in Groningen komt definitief geen munitiedepot van Defensie. Dat schrijft staatssecretaris Gijs Tuinman van Defensie in een brief aan de Tweede Kamer. In de zoektocht naar plekken om uit te breiden, is vandaag een aantal mogelijke locaties afgevallen.

Slochteren, Luddeweer en Tjuchem zijn in ieder geval weggestreept. De drie dorpen liggen midden in het Groningse aardbevingsgebied. De keuze is gemaakt vanwege de zorgen en emoties van bewoners, schrijft Tuinman. "Die hebben mij sterker doen beseffen wat ze vanwege de mijnbouwschade al hebben moeten meemaken en hoe ongelukkig de ligging van deze locatie is."

De mogelijke komst van een munitieopslag in het aardbevingsgebied leidde tot onrust bij zowel omwonenden als politici. De Tweede Kamer stemde in september in met een motie van SP en GroenLinks-PvdA waarin werd gevraagd om een verbod op de bouw van munitiedepots in het gebied.

Internationale spanningen

Defensie moet uitbreiden om het eigen grondgebied en dat van bondgenoten te kunnen verdedigen. Dat hangt samen met de toegenomen internationale spanningen. Sinds eind vorig jaar worden daarom in alle provincies locaties onderzocht. Er wordt ook gekeken naar plekken voor onder meer landingsbanen en oefenterreinen.

Vandaag zijn 33 locaties afgevallen, omdat militaire activiteit daar niet valt in te passen, bijvoorbeeld omdat ze in de buurt van woningen of een Natura 2000-gebied liggen.

Er zijn nog zo'n twintig locaties die Defensie nu verder gaat onderzoeken.

Friesland

Zo wordt voor een nieuw oefenterrein waar ook met explosieven getraind kan worden, nog gekeken naar Arnhem, Kollumerwaard en Lelystad. En er komt een grootschalige munitieopslag in Staphorst, Weerselo of Biddinghuizen.

Defensie wil naast een grootschalige opslag ook een Snel Inzetbare Capaciteit-munitieopslag (SIC). Daarbij is het van belang dat de opslag dicht bij de Eemshaven in Groningen ligt, schrijft Omrop Fryslân. Vandaar wordt munitie vervoerd naar het buitenland. Voor de SIC zijn nog twee mogelijke plekken over, beide in Friesland: Kollumerwaard of Lemmer.

Naar verwachting wordt begin volgend jaar bekend waar Defensie definitief wil uitbreiden.