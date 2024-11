AP De Golovko bij een eerdere oefening

NOS Nieuws • vandaag, 10:31 Russisch fregat met hypersonische raketten door Het Kanaal, Nederlandse marine volgt

Een modern Russisch fregat met hypersonische raketten heeft een doortocht gemaakt door Het Kanaal. Het schip werd tijdens zijn reis geschaduwd door Britse marineschepen. Ook de Nederlandse marine bevestigt het schip te hebben gevolgd op zijn reis; op beelden die werden vrijgegeven door de Russische marine is bijvoorbeeld een Nederlands kustwachtvliegtuig te zien.

Onder internationale scheepvaartwetten is het Rusland toegestaan Het Kanaal te doorkruisen, ook met marineschepen. Het is wel gebruikelijk dat de strijdkrachten van omringende landen die vaartuigen nauwlettend volgen. "Het gebeurt wel vaker", zegt een woordvoerder van de Nederlandse marine. "Vanwege de situatie in de wereld worden ze wel wat meer in de gaten gehouden."

In dit geval ging het om de gloednieuwe Admiraal Golovko, die voor het eerst een lange reis maakt. Het schip van de Noordelijke Vloot, vernoemd naar een admiraal uit de Tweede Wereldoorlog, werd in december opgeleverd en voer begin deze maand uit van de basis in Severomorsk voor een wereldreis. De afgelopen dagen voerde het multifunctionele fregat al trainingen uit in de Barentsz- en Noordzee.

In een persbericht schrijft de Russische marine dat de Golovko ook in Het Kanaal oefeningen deed, zoals anti-terreurtrainingen en ontwijkingsmanoeuvres voor aanvallen vanaf zee en uit de lucht. De Noordelijke Vloot liet eerder al weten dat de reis bedoeld is om "de aanwezigheid van de marine te verzekeren in verafgelegen strategische wateren".

Doorvaart verzekeren

Internationale marines laten zich vaker zien op internationale vaarroutes om zich te verzekeren van de doorgaanbaarheid ervan. Zo koos de Zr. Ms. Tromp eerder dit jaar nog een route tussen Taiwan en China door om het internationale recht van vrije doorvaart in de Straat van Taiwan te benadrukken.

Sinds de Koude Oorlog varen de Russen zo al met enige regelmaat door Het Kanaal. In september begeleidde de Britse marine nog vier Russische schepen door die zeestraat. "Door zichtbaar en consequent aanwezig te blijven laat de Royal Navy toewijding zien aan het NAVO-bondgenootschap en de maritieme veiligheid", verklaarde een marinewoordvoerder eerder over het volgen.

"Het Kanaal is een van de drukste vaarroutes wereldwijd. Het nauwlettend volgen van Russische oorlogsschepen in Britse wateren en omliggend gebied, zorgt ervoor dat ze zich aan de zeewetten houden en schrikt kwalijk gedrag af."

Nieuwe generatie raketten

Nieuw aan de doorvaart van de afgelopen dagen is dat de Golovko is uitgerust met hypersonische Zircon-raketten. Die nieuwe generatie kruisraketten zijn door hun hoge snelheid moeilijk te onderscheppen.

De Zircons hebben een bereik van 900 kilometer. Omdat ze een snelheid van 10.000 kilometer per uur kunnen halen, heeft een tegenstander nauwelijks tijd om te reageren als ze worden afgevuurd. Ook maakt afweergeschut minder kans om de raketten uit de lucht te schieten.

De raketten zijn vooral bedoeld om in te zetten tegen andere schepen, maar Rusland maakt er sinds begin dit jaar ook gebruik van voor aanvallen op gronddoelen in Oekraïne.

Rusland publiceerde in 2022 beelden van een Zircon-test door een zusterschip van de Golovko:

0:21 Rusland test hypersonische Zircon-raket