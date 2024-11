AFP Premier Christopher Luxon (archiefbeeld)

NOS Nieuws • vandaag, 07:58 Excuses premier Nieuw-Zeeland voor misbruik in zorginstellingen

De premier van Nieuw-Zeeland, Christopher Luxon, heeft officieel excuses aangeboden in het parlement voor het wijdverspreide misbruik en de mishandeling van honderdduizenden kinderen en kwetsbaren in zorginstellingen van de overheid en de kerk. Ruim tweehonderd slachtoffers luisterden naar de excuses in het parlement.

Luxon had in juli dit jaar aangekondigd zijn excuses te gaan aanbieden. Uit onderzoek van een overheidscommissie bleek dat bijna een derde van de 650.000 kinderen en kwetsbare volwassenen die tussen 1950 en 2019 in een Nieuw-Zeelandse zorginstelling zaten te maken kreeg met fysiek, seksueel, verbaal of psychologisch misbruik. Nog veel meer werden uitgebuit of verwaarloosd, concludeerde de commissie.

Een groot deel van hen behoorde tot de inheemse Maori-bevolking. Meer dan tachtig procent van de Maori-kinderen werd mishandeld of misbruikt in zorginstellingen.

Luxon zei dat het hem speet dat de kinderen niet geloofd werden als ze het misbruik meldden en dat zorgverleners hun ogen ervoor sloten en niet ingrepen.

"Het was verschrikkelijk. Het was hartverscheurend. Het was verkeerd. En het had nooit mogen gebeuren", zei Luxon. "Voor velen van jullie heeft het de loop van hun leven veranderd en daarvoor moet de regering verantwoordelijkheid nemen."

Een financiële compensatie is daar onderdeel van, maar hoe die er precies uit komt te zien is nog niet bekend.

Nationale herdenkingsdag

Luxon kondigde ook aan dat 12 november een nationale herdenkingsdag moet worden en dat "bewezen daders" van bijvoorbeeld straatnaamborden zullen worden verwijderd.

Naast de premier boden ook anderen hun excuses aan. Het gaat onder meer om het ministerie van Sociale Ontwikkeling, de politie en gezondheidsdiensten. In sommige gevallen werden zij uitgejouwd door de toehoorders, meldt The New Zealand Herald.

Veel slachtoffers vinden dat de excuses te laat komen en dat die zonder een concrete compensatieregeling weinig voorstellen.