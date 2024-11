Kabinet zet goedkopere kinderopvang in 2027 door, ondanks personeelstekort

Het kabinet zet het plan om gratis kinderopvang voor werkende ouders in te voeren door, ondanks de groeiende personeelstekorten in de branche.

Nu is er een tekort van 6000 werknemers en dat is naar verwachting in 2033 gegroeid naar 42.000. Ook bestaat de kans dat in de aanloop naar een ander kinderopvangstelsel de vraag zal stijgen, met prijsstijgingen tot gevolg.