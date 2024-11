Duitse tiener vast voor voorbereiden aanslag kerstmarkt

In Noord-Duitsland is een 17-jarige jongen aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Hij wordt ervan verdacht dat hij op een kerstmarkt wilde inrijden met een vrachtwagen, meldt de Duitse krant Bild .

Het Openbaar Ministerie in de deelstaat Sleeswijk-Holstein doet onderzoek naar de zaak. Het zou gaan om een Turks-Duitse jongen. Hij werd medio vorige week aangehouden in de plaats Elmshorn.

De Duitse autoriteiten zouden zijn getipt door een Amerikaanse inlichtingendienst. Volgens Bild gaat het OM uit van een radicaal-islamitisch motief. Details over de geplande aanslag ontbreken. Het Openbaar Ministerie is van plan om morgen meer over de zaak bekend te maken.