Reuters Danielle Klette in maart van dit jaar, na haar aanhouding

NOS Nieuws • vandaag, 17:27 Oud-RAF-terrorist Danielle Klette aangeklaagd voor poging tot moord

Voormalig RAF-lid Danielle Klette is in Duitsland aangeklaagd voor poging tot moord, diefstal en wapenbezit. De vrouw werd begin dit jaar opgepakt na tientallen jaren op de vlucht te zijn geweest.

De 66-jarige Klette was in de jaren 80 en 90 betrokken bij de extreemlinkse terreurgroep Rote Armee Fraktion (RAF). Die terreurgroep pleegde in Duitsland bankovervallen, bomaanslagen en moorden met als doel ontwrichting van de 'imperialistische' samenleving.

De aanklachten gaan over de periode na 1998, toen de RAF was ontbonden en Klette onder een schuilnaam in Berlijn leefde. Ze wordt ervan beschuldigd dat ze tussen 1999 en 2016, met twee andere oud-RAF-leden, overvallen pleegde om aan geld te komen.

Bij overvallen in geldtransportwagens en supermarkten zou meer dan 2,7 miljoen euro zijn buitgemaakt. De poging tot moord was volgens justiti bij een overval in Stuhr in 2015.

Sporen van handlangers

Klette zou meestal de chauffeur van de ontsnappingsauto zijn geweest, terwijl haar twee handlangers met wapens overvallen pleegden. Dit tweetal, Ernst-Volker Staub en Burkhard Garweg, is nog steeds voortvluchtig.

Na de aanhouding van Klette werden in haar huis sporen gevonden van zowel Staub als Garweg. Zo werd er een foto gevonden waarop Garweg bij haar thuis op de bank zit tussen twee honden. Wat voor sporen van Staub werden gevonden, is niet bekendgemaakt.

Klette, Garweg en Staub behoorden tot de derde generatie RAF-leden. Deze generatie was een stuk minder actief dan de eerste en tweede generatie.

Een terugblik op de terreurgolf door de eerste en tweede generatie RAF-leden:

7:25 RAF: het ontstaan en de bloedige jaren zeventig