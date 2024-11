ANP De Britse tv-kok Jamie Oliver

NOS Nieuws • vandaag, 15:22 Jamie Oliver trekt kinderboek terug na kritiek Aboriginals

De bekende Britse tv-kok Jamie Oliver trekt zijn nieuwste kinderboek terug na kritiek vanwege stereotyperingen over de Australische inheemse bevolking. Ook de Nederlandse uitgave, Billy en de grandioze ontsnapping, wordt uit de handel gehaald, zegt uitgeverij VBK Media tegen de NOS.

De kritiek richt zich onder meer op een stuk waarin een inheems Australisch meisje uit een pleeggezin wordt ontvoerd door de slechterik in het verhaal. Voor de inheems Australische bevolking rakelt dit trauma's uit het koloniale verleden op.

In Australië werden tussen 1910 en 1970 zo'n 100.000 inheemse kinderen door de overheid, welzijnsorganisaties en de kerk onder dwang bij hun familie weggehaald. Deze kinderen kwamen in tehuizen of bij witte gezinnen terecht voor gedwongen assimilatie.

Communiceren met planten en dieren

Verder zegt het personage in Billy and the Epic Escape dat ze de gedachten van mensen kan lezen en met dieren en planten kan communiceren omdat dat "de inheemse manier" is. Daarnaast staan in het kinderboek van Oliver fouten door het mixen van verschillende inheemse talen.

Zo gebruikt het ontvoerde meisje dat uit Mparntwe of Alice Springs komt, woorden die juist uit het Gamilaraay komen. "Het getuigt van volstrekte minachting voor de enorme verschillen tussen de talen, culturen en gebruiken van de inheemse bevolking", zegt Sharon Davis van de belangrijkste Australische instantie voor inheems onderwijs tegen de BBC.

Excuses

Na de publicatie van het kinderboek riep die organisatie Oliver op om het boek uit de handel te halen. Ook prominente schrijvers die behoren tot de Australische inheemse bevolking spraken zich uit over het boek.

"We moeten hiervan leren en maatregelen nemen", zegt Penguin Random House. De uitgeverij heeft in overleg met Oliver besloten het boek uit de handel te halen. De Britse krant The Guardian schrijft dat de wereldberoemde tv-kok zijn excuses heeft aangeboden. " Het is nooit mijn bedoeling geweest om deze enorm pijnlijke kwestie verkeerd te interpreteren", zegt Oliver.