Grote schade op het parkeerterrein in Rijsenhout

vandaag, 14:26 'Twee mensen met jerrycans staken auto's Rijsenhout in brand'

Na de grote brand op een parkeerterrein in Rijsenhout is het onderzoek naar de oorzaak in volle gang. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden.

Vannacht brandden tientallen auto's uit op het parkeerterrein bij Schiphol. Werknemers van een aangrenzende bedrijf zeggen tegen de NOS dat ze op camerabeelden twee mensen hebben gezien die met jerrycans over het terrein liepen en de auto's in brand staken. Volgens hen is er sprake van een zakelijk conflict.

Ook het parkeerterrein zelf hangt vol met camera's. De politie zegt dat er camerabeelden zijn veiliggesteld, maar wil niets zeggen over wat erop te zien is. Een woordvoerder roept mensen met meer beelden of informatie op om zich te melden.

Google Streetview Het parkeerterrein in Rijsenhout in september op Google Street View