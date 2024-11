Hardnekkige smog in Pakistan, scholen en openbare ruimtes gesloten

De smog heeft onder meer miljoenensteden Lahore en Faisalabad in zijn greep en strekt zich uit naar het oosten, richting India. Ook de Indiase hoofdstad New Delhi kampt met smog.

De luchtkwaliteitsindex van het Zwitserse bureau IQAir kwam de afgelopen week meermaals boven de 1000 uit. Een waarde van boven de 300 wordt gezien als gevaarlijk voor de gezondheid. Donderdag kwamen de waarden in Lahore, met 13 miljoen inwoners de op een na grootste stad van het land, uit op 1917.

Smog is een mix van luchtvervuiling en mist die als een dikke, troebele laag in de lucht blijft hangen.

De smog is zo heftig dat op satellietbeelden van NASA te zien is hoe groot het probleem is: