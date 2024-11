Pro Shots De Roon wordt gehuldigd na zijn recordwedstrijd

NOS Voetbal • vandaag, 12:04 Clubicoon De Roon gelukkig in Bergamo: 'Volgende record ook haalbaar'

Terwijl een groep spelers zich vandaag in Zeist meldt voor een week met het Nederlands elftal, bereidt Marten de Roon zich op heel iets anders voor. Hij grijpt de vrije dagen aan om tijd met zijn gezin door te brengen: na trips naar Parijs en Rome in de vorige interlandperiodes staat nu een wijnproeverij in Turijn op het programma.

Hoewel de 42-voudig international benadrukt dat hij niet bedankt heeft voor het Nederlands elftal, heeft De Roon er vrede mee dat hij voorlopig niet meer wordt opgeroepen. De middenvelder voelt zich thuis in Bergamo, waar zijn gezin gelukkig is en hijzelf de status van clubicoon bij Atalanta heeft veroverd.

Speciaal record

"282 duels ja, toen ik vanmorgen wakker werd had ik wel een telefoon vol ongelezen berichten", lacht De Roon. Hij werd gistermiddag de speler met de meeste Serie A-duels ooit voor Atalanta. "Dat is erg leuk en ook wel speciaal. Het is heel bijzonder om als speler in het buitenland zo'n record te pakken."

"Maar om er een cliché in te gooien: ik ben niet per se op jacht naar persoonlijke records, die zijn alleen mooi als ze ook samengaan met teamprestaties", nuanceert hij direct. "Wat dat betreft is het fijn dat we gisteren ook wonnen." Atalanta versloeg Udinese met 2-1.

Van alle berichten op zijn telefoon sprong er één uit: een boodschap van Gianpaolo Bellini, degene van wie De Roon het record overnam. "Zijn laatste jaar was mijn eerste jaar hier, dat is wel grappig. Hij feliciteerde me met een prachtige prestatie. Bellini is een topgozer, heel bescheiden. Er is absoluut geen afgunst, dat is ook iets speciaals."

Als het gaat om het totaal aantal duels voor Atalanta, dus ook met duels in de beker, Europese toernooien en lagere divisies meegenomen, staat De Roon nog 73 duels achter diezelfde Bellini. Op papier lijkt ook dat record binnen handbereik, want De Roon is pas 33 en speelt momenteel alles bij Atalanta.

"Het zou haalbaar moeten zijn", erkent De Roon. "Maar het is geen doel van me. Dit seizoen heb ik nog geen minuut gemist, maar daar zal ongetwijfeld ook nog wel een keer verandering in komen. Als het zo ver is met dat volgende record, dan kunnen we zeker wel weer even praten hoor."

Feit is in ieder geval dat De Roon en zijn gezin zich kiplekker voelen in Bergamo. "Teruggaan naar Nederland is voorlopig niet de bedoeling, ik zit hier super op mijn plek. Ook mijn band met de club is geweldig, dus ik zou mijn loopbaan hier zomaar kunnen afsluiten. Maar dat zie ik de komende twee jaar zeker niet gebeuren."

3:06 De Roon na 282ste Serie A-duel voor Atalanta: 'Record om trots op te zijn'

"Ik zal je eerlijk zeggen: als je nu aan ons als gezin zou vragen of we na mijn carrière teruggaan naar Nederland, dan zeggen we dat we hier in Italië blijven", is De Roon openhartig. Hij heeft, met zijn Nederlandse vrouw, drie dochters van wie er twee in Italië geboren zijn.

"Onze kinderen zijn Italiaans: ze gaan naar een Italiaanse school, hebben daar vriendinnetjes. De oudste is twaalf, maar die is dus ook al tien jaar hier. Voor hen is Nederland nooit thuis geweest; thuis is Bergamo. Het is niet makkelijk om ze daar zomaar uit te halen. En mijn vrouw en ik hebben het hier ook supergoed naar ons zin."

ANP De Roon viert het bereiken van de Europa League-finale, eind vorig seizoen

Bij Atalanta vindt De Roon de ideale combinatie van werk en privé. Met de club won hij afgelopen zomer de Europa League en staat hij momenteel op een gedeelde tweede plek in de Italiaanse competitie, terwijl zijn gezin gelukkig is met het leven in Bergamo.

"Van heel Italië ligt Bergamo misschien wel het dichtst bij de Nederlandse mentaliteit. In de eerste plaats hard werken en daarna zien we het wel." Dat klinkt bijna Rotterdams, hoort ook De Roon. "Een klein beetje wel, daarom past het misschien ook wel goed bij me. Al zijn ze denk ik net iets minder grofgebekt dan de Rotterdammers, haha."