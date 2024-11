ANP / Hollandse Hoogte / Rob Voss Wandelaars bij het Apeldoorns Kanaal (foto uit 2021)

NOS Nieuws • vandaag, 11:53 • Aangepast vandaag, 12:00 Apeldoorn gezondste stad van Nederland, Rotterdam scoort het laagst

Apeldoorn staat bovenaan de lijst van gezondste gemeenten in Nederland, gevolgd door Maastricht, Groningen, Nijmegen en Arnhem. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek Gezonde Stad Index van onderzoeksbureau Arcadis. Apeldoorn scoort vooral hoog op het onderdeel 'gezonde gemeenschap'; het aantal misdrijven is er laag en de sociale samenhang hoog.

De onderzoekers zien landelijk een forse toename van angst- en stressgevoelens. In Apeldoorn is die stijging minder dan in andere steden. Waarschijnlijk is dat te danken aan het groene karakter van de stad, schrijven de onderzoekers.

Het onderzoek is uitgevoerd in 25 grote gemeenten. Twee jaar geleden voerde Groningen de lijst nog aan als gezondste stad van Nederland. Groningen staat dit keer op de derde plek en scoort nu juist minder op het onderdeel waar Apeldoorn hoge ogen gooit. Het aantal geregistreerde misdrijven is er toegenomen en ook het 'relatief grote aantal verkeersongevallen met letsel of zelfs de dood tot gevolg' nam daar de afgelopen jaren toe.

De vijf gebieden waar onderzoek naar is gedaan: Gezonde Gebouwde Omgeving Gezonde Mobiliteit Gezonde buitenruimte Gezond Milieu Gezonde Gemeenschap

De 25 gemeenten zijn door de onderzoekers gerangschikt per deelgebied. Daarbij valt op dat Groningen, Maastricht en Nijmegen het beste scoren met 'gezonde bouw'. Volgens de onderzoekers is daar sprake van als het gaat om "een ruim opgezette en schone stad met voorzieningen om de hoek en de huisarts en het ziekenhuis dichtbij". De onderzoekers stellen dat alle onderzochte steden minder ruim zijn geworden. "Dat heeft alles te maken met het beleid van binnenstedelijke verdichting", staat in het rapport. Toch leidt dat niet direct tot extra vervuiling, want bijna alle steden worden als schoner ervaren.

Apeldoorn scoort het laagst op 'Gezonde Mobiliteit' . Het ontbreekt daar vooral aan veilige fietsroutes en ook is het geen stad waar mensen makkelijk lopend van A naar B kunnen komen. De hoogste score voor mobiliteit is voor Nijmegen. Die stad blinkt vooral uit in (snel)fietsroutes 'van hoge kwaliteit'. Ook het openbaar vervoer in Nijmegen krijgt een goede beoordeling.

Onderaan de lijst van gezonde gemeenten staat Rotterdam. Die stad scoort het laagste van alle gemeenten op 'Gezonde Gemeenschap'. Vooral het gevoel van veiligheid en de mogelijkheden om te herstellen van stress laten te wensen over, stellen de onderzoekers.