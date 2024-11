Aantal sociaal advocaten voor toeslagen-en uitkeringszaken gehalveerd

Tussen 2019 en 2023 is het aantal sociaal advocaten dat mensen hielp met juridische zaken over uitkeringen en toeslagen ruim gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers die het Kenniscentrum van de Raad voor Rechtsbijstand en de Nederlandse Orde van Advocaten hebben gedeeld met onderzoeksjournalistiek platform Investico, Trouw en de Groene Amsterdammer.

Het aantal advocaten dat meer dan tien zaken deed in het rechtsgebied sociale voorzieningen is gedaald van 1834 in 2019 naar 826 in 2023 (-55 procent). Bij het rechtsgebied sociale verzekeringen daalde het aantal advocaten van 1470 naar 699 (-52,5 procent).