NOS Nieuws • vandaag, 08:43 In zorg en horeca ervaren werknemers vaakst ongewenst gedrag

Mensen in de zorg en horeca ervaarden vorig jaar het vaakst ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten. Dat meldt het CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).

Tussen verschillende bedrijfstakken zitten grote verschillen in de mate waarin werknemers ongewenst gedrag ervaren. In de zorg gaat het om bijna 30 procent. Daarna komt de horeca met 20 procent en de handel met 17,4 procent. In de bouw (8,5 procent) en landbouw (6,3 procent) ervaren werknemers het minst vaak ongewenst gedrag.

Contact met anderen

In totaal gaf 17 procent van alle werknemers in 2023 aan ongewenst gedrag op de werkvloer meegemaakt te hebben. Het ongewenste gedrag komt vaker voor bij vrouwen en werknemers die tijdens hun werk vrij veel contact met anderen hebben, zoals collega's, klanten, patiënten of leerlingen.

"De zorg en de horeca zijn bij uitstek sectoren die draaien om dat menselijke contact", zegt Luuk Hovius van het CBS in het NOS Radio 1 Journaal. "We zien helaas dan ook dat ongewenst gedrag daar vaker voorkomt."

Ongewenste seksuele aandacht

Uit het onderzoek blijkt wel dat er verschillen tussen die twee sectoren zijn. In de zorg ervaren zowel mannen als vrouwen bijna evenveel ongewenst gedrag, maar dat gaat niet op voor de horeca.

Van de vrouwen in die sector geeft 24 procent aan ermee te maken te krijgen tegenover 16 procent van de mannen. Dit komt vooral doordat vrouwen veel vaker ongewenste seksuele aandacht (16 procent) krijgen dan mannen (6 procent).

Het is niet voor het eerst dat de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is uitgevoerd. De onderzoeksresultaten uit 2022 komen grotendeels overeen met de cijfers die nu bekend zijn. In de jaren daarvoor was de onderzoeksmethode anders, waardoor het niet mogelijk is om deze cijfers met elkaar te vergelijken.