Pensioenfonds loodsen stapt als eerste over naar nieuw pensioenstelsel

Het Beroepspensioenfonds Loodsen krijgt als eerste groen licht van De Nederlandsche Bank om per 1 januari 2025 over te stappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat meldt het pensioenfonds op zijn website.

Uiterlijk 2028 moeten de verschillende pensioenfondsen zijn overgegaan op het nieuwe pensioenstelsel. De grote pot van een pensioenfonds wordt dan opgedeeld in persoonlijke pensioenpotjes. De hoogte van het bedrag in dat potje wordt afhankelijker van de ontwikkeling van de financiële markten.

Om over te stappen worden de plannen van de pensioenfondsen getoetst door DNB. Daarbij wordt vooral gekeken naar of het geld in de pot eerlijk wordt verdeeld over de verschillende deelnemers.