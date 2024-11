Nederland krijgt Europese proeffabriek fotonische chips

Nederland krijgt een Europese proeffabriek voor zogenoemde fotonische chips. Die brengen informatie over door middel van licht in plaats van elektronen.

In totaal is hiervoor 380 miljoen euro aan publieke investeringen gereserveerd vanuit Europa en elf betrokken landen. Naar verwachting zal 133 miljoen euro van het totale bedrag voor deze proefproductielijn in Nederland worden geïnvesteerd. Eindhoven en Enschede zijn allebei beoogde locaties voor onderdelen van deze fabriek.

Energiezuinige apparaten

Dankzij fotonische chips is het in de toekomst mogelijk om goedkopere, snellere en energiezuinige apparaten te bouwen. Die maken bijvoorbeeld eerdere diagnostiek van ziekten, veilige zelfrijdende voertuigen en een efficiëntere voedselproductie mogelijk.

Sterke concurrentiepositie

"Fotonica is niet voor niets een van de technologieën die door het kabinet als strategisch is aangemerkt. Ons doel is om daar een sterke Europese concurrentiepositie in te krijgen. Van kennis, innovatie en toelevering tot eindproductie. Dat is nodig voor Nederlandse banen en inkomsten van de toekomst, het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en onze nationale veiligheid."