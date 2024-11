Minister Klever voor Ontwikkelingshulp bezuinigt 1 miljard op ngo's

Het is de eerste concrete maatregel van Klever om een door het kabinet aangekondigde bezuiniging op ontwikkelingshulp van 2,4 miljard euro per jaar te realiseren.

"Mijn eerste besluit is dat we de samenwerking met ngo's anders in gaan richten", zegt Klever. "Er gaat minder geld naar de samenwerking met maatschappelijke organisaties. Die worden daarmee minder afhankelijk van overheidssteun."

Meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken

Welke ngo's gekort gaan worden en voor hoeveel, is op dit moment nog niet duidelijk. Klever wil daar begin volgend jaar op terugkomen. Maar de PVV-minister schrijft al wel iets over haar prioriteiten in een brief aan de Tweede Kamer.