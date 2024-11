United wint laatste wedstrijd met Van Nistelrooij als interim-manager

Manchester United heeft in de Premier League met 3-0 gewonnen van Leicester City. Het was de laatste wedstrijd met Ruud van Nistelrooij als interim-trainer op de bank bij United, dat onder de Nederlander drie van de vier wedstrijden won en één keer gelijkspeelde.

Van Nistelrooij werd naar voren geschoven na het ontslag van Erik ten Hag, van wie hij de assistent-trainer was. Maandag meldt de nieuwe trainer zich in Manchester: Rúben Amorim komt over van Sporting. Het is nog onduidelijk of Van Nistelrooij een rol krijgt in de nieuwe staf.