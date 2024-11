Politie Foto van Betty Szabó

NOS Nieuws • vandaag, 09:16 Politie gebruikt hologram om 15 jaar oude moord op te lossen: 'Uniek en spannend'

De Amsterdamse politie doet vanaf vandaag een ultieme poging om een vijftien jaar oude moordzaak op te lossen. In het Wallengebied wordt op een innovatieve manier aandacht gevraagd voor de moord in 2009 op de 19-jarige Hongaarse sekswerker Bernadette 'Betty' Szabó. De politie hoopt met onder andere een hologram nieuwe tips te krijgen.

Een pand aan de Korte Stormsteeg staat een week lang volledig in het teken van de zaak. Zo zijn er beelden te zien van een deel van de plaats delict en worden het laatste bewegende beeld van Betty en een documentaire getoond. Wat waarschijnlijk de meeste hoofden zal doen omdraaien, is een hologram geïnspireerd op Betty. Daarin vraagt een vrouw op een kruk achter het raam de voorbijgangers om hulp.

"Het hologram is niet een-op-een gelijkend, maar staat symbool voor Betty", vertelt vertelt Anne Dreijer-Heemskerk van het Team Cold Case in het NOS Radio1 Journaal. "Daar is voor gekozen vanwege de nabestaanden."

"Dat we dit nu op deze manier doen, is uniek en om eerlijk te zijn ook best wel spannend. Wij willen recht doen aan Betty, haar nabestaanden en de zaak", schrijft Benjamin van Gogh, coördinator van het Amsterdamse Team Opsporingscommunicatie in een persbericht.

Tientallen messteken

Betty Szabó werd op 19 februari 2009 op vermoord in haar peeskamer op de Oudezijds Achterburgwal. Voor de moord is Betty nog gezien door verschillende van haar collega's en andere getuigen. Twee collega-sekswerkers en buren van Betty zagen haar in de loop van de avond plots niet meer en hoorden haar gebruikelijke muziek niet. Ze besloten rond 01.00 uur polshoogte te nemen. Ze troffen Betty aan op de grond in een grote plas bloed. Ze was met tientallen messteken om het leven gebracht.

De politie begon een grootschalig onderzoek. De plaats delict werd grondig onderzocht, sporen werden veiliggesteld, camerabeelden bestudeerd en getuigen gehoord, maar tevergeefs. De zaak werd een cold case.

Toen het Amsterdamse Team Cold Case zich in de zaak verdiepte, kwamen de leden al snel tot de conclusie dat ze nog een laatste poging wilden wagen om de zaak op te lossen. Ze zijn ervan overtuigd dat er iemand moet zijn die meer informatie heeft over de zaak. Het verhaal van Betty is volgens hen schrijnend: nog maar net negentien jaar en op verschrikkelijke wijze uit het leven gerukt.

Zwangerschap

Het leven van Betty was niet makkelijk. Op 18-jarige leeftijd vertrok ze naar Amsterdam en begon als sekswerker op de Wallen. Ze raakte zwanger en bleef tijdens haar zwangerschap doorwerken. Ook kort na haar bevalling ging ze weer aan de slag en maakte lange dagen als sekswerker. Haar zoontje was nog maar drie maanden oud toen Betty werd vermoord. De baby werd in een pleeggezin geplaatst. "Hoewel elke moordzaak natuurlijk vreselijk is, kent het verhaal van Betty veel aangrijpende aspecten", zegt Dreijer-Heemskerk.

Het team is ervan overtuigd dat er iemand is die meer over de zaak weet, iemand die mogelijk destijds bang was om te getuigen, maar er nu alsnog over wil vertellen. "We hebben verschillende theorieën over wie de dader kan zijn, maar we hopen dat door groot uitpakken in de media iemand naar voren komt", vertelt Dreijer-Heemskerk.

Daarom doet het team deze laatste poging de zaak op te lossen. "Betty is vermoord op een van de drukste plekjes van Amsterdam, misschien zelfs van heel Nederland", legt Dreijer-Heemskerk uit. "Het kan eigenlijk niet anders dan dat er mensen zijn die toen iets opvallends gezien of gehoord hebben, of iemand over de zaak hebben horen praten."

Volgens de rechercheur hoeft dit niet iemand uit Amsterdam te zijn. Er komen mensen van over de hele wereld op de Wallen. De hoop is dat de naar 30.000 euro verhoogde beloning helpt. "Twee derde van soortgelijke zaken komt tot een goed einde door de grote media-aandacht."