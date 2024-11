AOW-leeftijd blijft in 2030 staan op 67 jaar en drie maanden

De AOW-leeftijd gaat in 2030 niet omhoog. Net als in 2028 en 2029 blijft de grens liggen op 67 jaar en drie maanden, meldt minister Van Hijum van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer.

De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de CBS-cijfers over de levensverwachting. Op basis van de meest recente cijfers zou de AOW-leeftijd in 2030 omlaag gaan, naar 67 jaar. Maar om iedereen tijdig zekerheid te bieden en een jojo-effect te voorkomen, is in de wet vastgelegd dat de AOW-leeftijd niet kan dalen en vijf jaar van tevoren wordt vastgesteld.