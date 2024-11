Xinhua News Agency Een verbrande ranch in Ventura County in Californië

NOS Nieuws • vandaag, 13:14 Tientallen woningen verwoest door bosbrand Californië, harde wind neemt af

Zeker 132 gebouwen zijn in de Amerikaanse staat Californië verloren gegaan bij een natuurbrand die sinds woensdag woedt ten noorden van Los Angeles. Vanwege de harde wind is het lastig om het vuur onder controle te krijgen. Verwacht wordt dat de wind in de ochtend (lokale tijd) wat meer gaat liggen.

De brandweer is hard bezig om de zogenoemde Mountain Fire te bestrijden. De brand beslaat nu zo'n 83 vierkante kilometer, waarvan slechts een klein gedeelte onder controle is. Gouverneur Newsom heeft de noodtoestand uitgeroepen in het gebied. De oorzaak van de brand is niet bekend.

De brand woedt in de omgeving van Camarillo, zo'n 80 kilometer ten noordwesten van Los Angeles. De meeste van de verloren gebouwen zijn woningen. Of het gaat om brand-, rook-, of waterschade hebben de autoriteiten niet bekendgemaakt, meldt persbureau AP.

Zo snel groeiden de bosbranden in Californië:

0:38 Bosbranden grijpen om zich heen in Californië

De autoriteiten waarschuwen inwoners van het gebied voor snel verspreidende brandhaarden, stroomstoringen en omgevallen bomen als gevolg van de zogenoemde Santa Ana-wind. Dat is een harde, droge en warme wind die uit het binnenland van het zuiden richting de kust waait.

Verwacht wordt dat de wind in lager gelegen gebieden afneemt, maar dat er nog wel zware windstoten in hogere gebieden zullen zijn. In de meeste gebieden zal het grootste gevaar voor uitbreidend vuur afnemen. De weerdiensten verwachten dat de harde wind in de loop van volgende week weer zal toenemen.

Zo'n 10.000 mensen zijn sinds woensdag geëvacueerd. Het vuur greep in korte tijd snel om zich heen. Binnen een paar uur groeide de brand uit van ongeveer 1 vierkante kilometer tot zo'n 41 vierkante kilometer.

De brand woedt in hetzelfde gebied als waar in 2018 drie mensen omkwamen door een hevige bosbrand. 1600 woningen raakten toen beschadigd. En in 2017 brandden meer dan duizenden woningen en andere gebouwen af in het gebied.