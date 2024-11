Brand in loods met plastic flessen Roosendaal onder controle

De brand die vanmiddag heeft gewoed in een loods in Roosendaal is onder controle, meldt de veiligheidsregio. Het nablussen kan nog uren duren.

Omdat de loods in de buurt van de snelweg A17 stond, kregen automobilisten het advies om om te rijden. De brandweer was massaal aanwezig en wist te voorkomen dat het vuur zich uitbreidde naar de omgeving. Er raakte niemand gewond.

"Het is een enorme loods waarin veel brandbaar materiaal is opgeslagen, dat moet allemaal afgeblust worden", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen Omroep Brabant .

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Het onderzoeken van de oorzaak wordt volgens de veiligheidsregio lastig: "De loods is ingezakt. Het is zo'n rommel, dus het is maar de vraag of er nog iets uit gehaald kan worden."