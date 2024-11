ANP TV-studio van het actualiteitenprogramma Bar Laat

NOS Nieuws • vandaag, 18:23 Nog altijd veel minder vrouwen en mensen met een beperking op televisie

Er zijn nog altijd minder vrouwen dan mannen op tv. En mensen met een beperking zijn al helemaal weinig in beeld, blijkt uit onderzoek van het Commissariaat voor de Media (CvdM).

Onderzoekers van het CvdM keken naar 1009 programma's van de publieke omroep, RTL Nederland en Talpa Network. De best bekeken programma's wegen zwaarder mee.

Bijna twee derde van de personen op tv is man. Sinds het CvdM in 2019 is begonnen dit bij te houden, is het aantal vrouwen in beeld niet toegenomen.

Ook de rolverdeling tussen mannen en vrouwen is ongelijk: vrouwen zijn vaker te zien in amusementhows dan bij nieuwsprogramma's, en ze treden nog minder als deskundige op.

Slachtoffer

Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben een beperking zoals een fysieke, zintuiglijke, verstandelijke, psychische of andere beperking, maar zij komen zelden in beeld.

Minder dan 1 procent van alle mensen op televisie heeft een voor het publiek waarneembare beperking. Als ze al op TV komen, is dat vaak om te vertellen over hun beperking, als onderwerp van een portret, als patiënt of als slachtoffer. Mensen met een beperking zijn vrijwel nooit te zien als deskundige.

"Samenleving onzichtbaar"

Amma Asante, voorzitter van het CvdM, vindt dat de omroepen zelf aan de slag moeten. Dat geldt zowel voor de publieke als de commerciële omroepen. De cijfers tonen volgens haar aan dat een groot deel van de samenleving onvolledig of onzichtbaar is op het scherm, terwijl televisie de samenleving weerspiegelt en beïnvloedt.

Minister Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) sluit zich daarbij aan. Hij schrijft aan de Kamer dat het belangrijk is dat iedereen zich in personen op tv kan herkennen. "Representatie gaat niet over stereotypes, maar over een realistische en volwaardige vertegenwoordiging van iedereen die wil meedoen in onze samenleving." Media zouden daar volgens hem een verbindende rol in moeten vervullen.

Onacceptabel