Israëlische parlement neemt deportatiewet aan ondanks kritiek

Verslaggever Sander van Hoorn

"De wet geldt voorlopig voor mensen die in Israël wonen of op de Westelijke Jordaanoever in gebieden die door Israël worden bestuurd. Het pijnlijkste punt is Oost-Jeruzalem. Volgens Israël is dat Israëlisch gebied en geldt daar de Israëlische wet, maar het internationaal recht en ook Nederland zeggen dat de status van het gebied nog bepaald moet worden. Dan geldt de Israëlische wet niet.

Een ander probleem is de definitie van terreur. Op het gebied van het internationaal recht ligt het ingewikkelder als je een Israëlische militair aanvalt op de bezette Westelijke Jordaanoever. Dan verzet je je tegen de bezetter en dat is gelegitimeerd onder internationaal recht. Israël bestempelt dat misschien wel als terreur, dus dan zou de nieuwe wet ingezet kunnen worden."