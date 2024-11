AFP Rutte spreekt over de Noord-Koreaanse dreiging

NOS Nieuws • vandaag, 12:40 Rutte wil met Trump praten over Noord-Koreaanse dreiging

Mark Rutte wil met Donald Trump bespreken hoe ze samen de toenemende dreiging van Rusland, Iran, China en Noord-Korea kunnen aanpakken. Voor aanvang van een bijeenkomst in Boedapest benadrukte de secretaris-generaal van de NAVO dat de samenwerking tussen die landen niet alleen een bedreiging vormt voor Europa, maar ook voor de Verenigde Staten.

Als voorbeeld noemde Rutte de aanwezigheid van Noord-Koreaanse militairen in Rusland. Noord-Korea helpt volgens hem Rusland in de oorlog tegen Oekraïne in ruil voor moderne technologie. "Dat is een direct risico, niet alleen voor het Europese deel van de NAVO, maar ook voor de VS en Canada. De Noord-Koreanen kunnen dadelijk de Verenigde Staten bereiken met raketten, en die technologie komt uit Rusland."

Donald, je had en hebt gelijk

Rutte zei dat hij gisteren via sms al even contact heeft gehad met Trump na de verkiezingen in de Verenigde Staten. Hij heeft hem laten weten dat hij ernaar uitziet met hem samen te werken, en dat dat heel goed ging in de vier jaar dat Trump eerder al president was.

Rutte weet al wat hij Trump zal zeggen in hun eerstvolgende gesprek: "Je had en hebt gelijk: we moeten meer uitgeven aan Defensie aan onze kant van het bondgenootschap, 2 procent en we moeten zelfs meer doen." Hoeveel meer, verschilt volgens hem van land tot land, en hangt af van de omstandigheden.

Direct risico ook voor de VS

Op de vraag hoe Rutte denkt Trump aan boord te houden bij de hulp aan Oekraïne, zei hij: "Stel dat Rusland zou winnen. Dan heb je een versterkt Rusland. Ze stoppen daar niet. De mondhoeken zullen blijven druppelen om door te gaan om meer te pakken te krijgen, dat is een direct risico voor Europa, maar in toenemende mate ook voor Japan, Zuid-Korea en de VS."

Ook zei Rutte dat hij ervan overtuigd is dat de Oekraïense president Zelensky "prima in staat is een relatie met Trump op te bouwen".

Pragmatisch

Rutte wilde geen commentaar geven op uitspraken van Trump in de verkiezingscampagne. Volgens hem laten de feiten zien dat Trump in de NAVO succesvol is geweest en dat er met hem zaken kunnen worden gedaan. "Daar houdt hij van. Wat ik voel, is dat Trump heel pragmatisch in de wedstrijd zit, precies weet wat hij wil, vaak gelijk heeft en dat je moet zorgen met elkaar dat je er samen uitkomt, en dat lukt meestal."

Rutte is er daarom van overtuigd dat de NAVO er over twee jaar sterker voor zal staan en dat Trump "daar een grote bijdrage aan gaat leveren".