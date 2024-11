Voor het eerst meer zakelijke kilometers met elektrische auto dan dieselauto

Bijna een kwart van de zakelijke kilometers werd gemaakt met een elektrische auto, een vertienvoudiging ten opzichte van vijf jaar geleden. Het aantal kilometers dat zakelijke rijders maken met dieselauto's daalde in die periode fors en bedraagt nu zo'n 14 procent van het totaal. De meeste zakelijke kilometers (ruim de helft) worden nog altijd gemaakt met benzineauto's.

Zero-emissiezones

Dat elektrische auto's bij zakelijke rijders in trek zijn komt volgens Marjolijn Jaarsma van het CBS onder andere door de zero-emissiezones die een aantal gemeenten volgend jaar invoert in binnensteden.

"Als mensen een auto kopen kiezen ze nu eerder voor een elektrische auto dan voor een benzine- of dieselauto", zegt Jaarsma. "Ook is elektrisch rijden fiscaal aantrekkelijk."

Om de uitstootvrije zones is de laatste tijd veel te doen geweest. In bepaalde delen van binnensteden mogen vanaf januari volgend jaar geen bedrijfsauto's op brandstof meer rijden.

Toch wordt er dus nog veel met benzineauto's gereden. Het aantal zakelijke kilometers dat in een benzineauto werd gereden is in 2023 vergeleken met vijf jaar eerder met 50 procent gestegen.