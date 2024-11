Boekenbon Literatuurprijs voor 'Gebied 19' van Esther Gerritsen

Esther Gerritsen heeft met haar roman Gebied 19 de Boekenbon Literatuurprijs gewonnen. Dat werd bekendgemaakt in cultuurhuis Amare in Den Haag.

Gerritsen ontvangt een geldbedrag van 50.000 euro. Volgens de jury is het boek "uitgestreken over tijden, sentimenten en plaatsen pertinent actueel. De roman is een fraai staaltje sciencefiction in de polder." De jury bestond onder anderen uit boekhandelaren en stond dit jaar onder voorzitterschap van hoogleraar media en digitale samenleving José van Dijck.