REX by Shutterstock Harris bij de toespraak

NOS Nieuws • gisteren, 23:10 Harris erkent nederlaag: 'Niet waarvoor we streden, maar we accepteren het'

"Het is niet de uitkomst waar we voor hebben gestreden, maar we zullen de uitslag moeten respecteren." Met die woorden reageerde de Democratische presidentskandidaat Kamala Harris zojuist op haar nederlaag in de race om het presidentschap. Harris sprak haar aanhang, haar campagnemedewerkers en de pers toe bij haar voormalige universiteit in Washington D.C.

"Als we een verkiezing verliezen, accepteren we dat ook", benadrukte ze. "Dat is de basis van democratie." Harris had voor haar toespraak met Trump gebeld en hem gefeliciteerd met zijn overwinning. "We zullen hem helpen met de overdracht", zei Harris daarover. "We zijn geen loyaliteit verschuldigd aan een president of een partij, maar aan de grondwet."

In de toespraak op de trappen van de universiteit zei ze dat haar hart is vervuld van dankbaarheid. Ze zei trots te zijn op de manier waarop de Democraten campagne hebben gevoerd en bedankte iedereen voor de inzet. "We deden het in de wetenschap dat we meer gemeen hebben met elkaar dan dat we verschillen."

Hier zie je de reactie van Harris op haar verkiezingsnederlaag:

1:46 Harris erkent verkiezingsnederlaag: 'We moeten de uitslag accepteren'

Ook stond Harris stil bij een van haar centrale verkiezingsthema's: abortus. "Ik zal nooit de strijd opgeven voor een toekomst waarin vrouwen kunnen beslissen over hun eigen lichaam. Waarbij geen overheid vrouwen vertelt wat te doen."

Jongeren, ook een belangrijke doelgroep voor de Democraat, sprak ze direct aan. "Het is oké om je verdrietig en teleurgesteld te voelen. Maar weet dat het goed komt. Ik heb vaak gezegd: als we vechten, dan winnen we. Maar soms duurt het even. Het belangrijkste is: geef nooit op. Luister nooit wanneer iemand zegt dat het onmogelijk is omdat het nooit eerder is gedaan."

Trump grote winnaar

Trump nam vannacht al vroeg een voorsprong op de Democraten, bouwde die gestaag uit en won uiteindelijk overtuigend.

Ook president Joe Biden heeft eerder vandaag in een telefoongesprek zijn felicitaties overgebracht aan Trump. Hij nodigde Trump uit voor een ontmoeting in het Witte Huis.

In dat gesprek benadrukte Biden zich in te zetten voor een soepele overdracht en riep hij Trump op om het land samen te brengen, schrijft het Witte Huis in een verklaring. Harris benadrukte dat ook in haar toespraak.

Capitoolbestorming

Bij de vorige verkiezingen in 2020, toen Trump verloor van Biden, heeft Trump geen zogenaamde concession speech gehouden. In die toespraak erkent de verliezende partij traditiegetrouw de winst van de ander, waarmee diegene de verkiezingen symbolisch afrondt. Anders dan Harris nu accepteerde Trump de winst van zijn tegenstrever niet.

Twee maanden later sprak Trump een menigte van aanhangers toe in de buurt van het Witte Huis toe. Daarin benadrukte hij zeker te weten dat niet Biden maar hij de presidentsverkiezingen had gewonnen. Hij riep zijn aanhangers op naar het Capitool te trekken, waar het Congres op dat moment de stemmen van het Kiescollege telde. Duizenden betogers bestormden vervolgens het Capitool.