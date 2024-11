ANP Het beursgebouw in Amsterdam

NOS Nieuws • vandaag, 20:37 Europese beurzen sluiten toch in mineur na verkiezingszege Trump

In de ochtend was er nog veel blijdschap over het Amerikaanse verkiezingsresultaat. De AEX opende dik in de plus. Maar gedurende de dag sloeg het positieve sentiment onder beleggers om. Bijna alle Europese beurzen waren de winsten al snel weer kwijt. De AEX-index sloot een klein procent lager.

"Vanochtend was er opluchting dat Donald Trump is gekozen", zegt beursanalist Jim Tehupuring van 1Vermogensbeheer. "Op zich is die opluchting goed te begrijpen. Een Republikeinse president is goed voor de financiële markten."

Handelstarieven

Maar de sfeer sloeg om toen beleggers zich leken te realiseerden dat mogelijke Amerikaanse handelstarieven nadelig kunnen uitpakken voor Europese bedrijven. Vooral Europese autofabrikanten zagen hun beurswaarde dalen.

"Beleggers zijn niet altijd helemaal rationeel", zegt Martijn Rozemuller, topman Europa van de Amerikaanse vermogensbeheerder VanEck. "Op een gegeven moment komt de realiteit om de hoek kijken."

Trump zei tijdens zijn campagne dat hij handelstarieven van 10 procent wil invoeren op producten die van buiten de VS komen. Op producten uit China wil hij zelfs handelstarieven tot 60 procent. De beurzen in China sloten vanmorgen Nederlandse tijd dan ook af in het in rood.

Musk virtueel 25 miljard rijker

In de VS hebben beleggers hoge verwachtingen. De Dow Jones staat op dit moment 3 procent in de plus. Het aandeel Tesla opende meteen al bijna 14 procent hoger en weet de winst nog steeds vast te houden.

Eigenaar Elon Musk is alleen al met zijn aandelen en opties in Tesla vandaag 25 miljard dollar rijker geworden. Hij investeerde persoonlijk 130 miljoen dollar in de campagne van Trump.

Ook aandelen in Amerikaanse techbedrijven deden het uitstekend. Zelfs het geplaagde Intel zag de beurswaarde fors stijgen.

Europa op eigen benen

Het Nederlandse bedrijfsleven hoopt vooral de komende tijd de relatie met de Verenigde Staten goed te houden. Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, benadrukt dat de VS na Duitsland de grootste handelspartner is van Nederland.

"Onafhankelijk van welke president er in het Witte Huis zit is het voor Nederland zowel voor onze veiligheid maar zeker ook voor onze economie ongelooflijk belangrijk dat we de relaties goed houden", zegt Thijssen.

De VNO-NCW-voorzitter wil dan ook niet teveel op de zaken vooruitlopen. Het is immers nog onduidelijk welke plannen Trump straks daadwerkelijk zal willen doorvoeren, benadrukt zij. Ook de branchevereniging voor bedrijven in de technologische industrie, FME, wil eerst de beleidsplannen van Trump afwachten.

De branchevereniging vindt dat Europa de komende tijd flink aan de slag moet. "In een tijd waarin vrijhandel steeds meer onder druk staat, vraagt dit om moedig leiderschap en onafhankelijkere keuzes, zodat we minder afhankelijk worden en onze positie op het wereldtoneel versterken", zegt FME-voorzitter Theo Henrar.