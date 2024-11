AFP Benjamin Mendy tijdens de rechtszaak in 2023

NOS Voetbal • vandaag, 15:30 Vrijgesproken Mendy wint rechtszaak en krijgt miljoenen van Manchester City

Voormalig Manchester City-speler Benjamin Mendy heeft recht op miljoenen aan onbetaald salaris. Dat bepaalde een Engelse rechter woensdag. Manchester City hield het salaris in van de Franse verdediger, nadat hij werd beschuldigd van verkrachting en aanranding.

Mendy werd in 2023 vrijgesproken van meerdere aanklachten na een geruchtmakend proces. Hij hield vol dat de vrouwen instemden met seks.

De feiten speelden zich af tussen 2018 en 2021, onder meer terwijl er in Groot-Brittannië een lockdown van kracht was tijdens de coronapandemie. In zijn villa in Cheshire organiseerde Mendy (seks)feestjes.

Schorsing

Mendy diende een claim van 11 miljoen pond (13 miljoen euro) in voor het loon dat hij niet heeft ontvangen sinds september 2021. Volgens de rechter heeft hij recht op het grootste deel daarvan. De club mocht het salaris inhouden toen hij in voorlopige hechtenis zat, maar niet over de periode daarna, toen hij was geschorst door de Engelse voetbalbond FA.

De rechter oordeelde dat hij in die periode bereid was te werken, maar daartoe werd verhinderd door de schorsing en borgtochtvoorwaarden. Manchester City was daarom niet gerechtigd om zijn salaris in te houden omdat zijn afwezigheid "onvrijwillig" was.

De 30-jarige speler en club moeten het nog eens worden over het precieze bedrag. Manchester City heeft nog niet gereageerd op de uitspraak.

Wereldkampioen

De Fransman werd in 2017 de duurste verdediger ter wereld, toen hij voor 58 miljoen euro overstapte van AS Monaco naar Manchester City. Mendy werd in 2018 wereldkampioen met Frankrijk.

In juni 2023 was hij transfervrij en tekende hij een contract bij de Franse club FC Lorient.