Wereldleiders feliciteren Trump met verkiezingswinst

Correspondent EU/ NAVO Ardy Stemerding:

"Morgen zien alle Europese regeringsleiders elkaar op een EU-top in Boedapest. Een uitgelezen gelegenheid om de uitslag met elkaar te bespreken. Officieel staat het onderwerp op de agenda tijdens het diner, maar reken maar dat dit tijdens de hele bijeenkomst het gesprek van de dag zal zijn.

Want naast alle beleefde felicitaties zijn er grote zorgen over de samenwerking van de EU met Trump. De EU wilde zich niet, zoals bij Trumps winst in 2016 wel gebeurde, laten verrassen en heeft zich de afgelopen maanden proberen voor te bereiden op diens overwinning. De komende tijd moet blijken of die voorbereiding voldoende is.

Bijvoorbeeld op het gebied van handel. Trump dreigt met importheffingen op alle producten die in de VS verkocht worden. Daardoor zouden die veel duurder worden in de VS en kan een handelsoorlog losbarsten. In eerste instantie wil de EU Trump duidelijk maken dat zo'n handelsoorlog in niemands belang is. Als hij daar niet naar wil luisteren is er plan B: keihard terugslaan.

Het grootst zijn de zorgen op het gebied van veiligheid. De EU is bang dat onder Trump de steun van de VS aan Oekraïne zal verdampen. En ook voor de NAVO kan de herverkiezing van Trump grote gevolgen hebben: het risico is dat het bondgenootschap verzwakt. Met zijn hartelijke woorden nodigt de nieuwe NAVO-baas Mark Rutte Trump duidelijk uit een leidende rol te blijven spelen binnen het bondgenootschap."