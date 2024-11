AFP Een vrouw in Las Vegas laat weten dat ze gestemd heeft

NOS Nieuws • vandaag, 13:52 • Aangepast vandaag, 14:26 Trump won niet alleen terrein in de swing states, maar in vrijwel het hele land

Wie de ochtend na de Amerikaanse verkiezingen kijkt naar de kaart van de Verenigde Staten zal vooral de kleur rood zien, de kleur die staat voor de Republikeinen. Ten opzichte van vier jaar geleden lijken de Republikeinen zes staten van de Democraten te gaan 'overnemen'. Niet toevallig gaat het hier om zes van de zeven swing states.

In Nevada, Arizona en Michigan worden er nog stemmen geteld, maar in al deze staten gaat Trump aan kop. In zowel Georgia, Pennsylvania, en Wisconsin kreeg Trump wel al zeker meer stemmen dan Harris. In de laatste swing state, North Carolina, wonnen de Republikeinen opnieuw, net als in 2020.

Het verschil in de swing states lijkt niet al te groot te zijn, maar de uitslagen lijken wel steeds Trumps kant op te vallen. Zo kreeg hij in Pennsylvania zo'n 150.000 stemmen meer dan Harris en in Wisconsin zo'n 33.000. Vier jaar geleden won Joe Biden Pennsylvania nog met een verschil van 80.000 stemmen van Trump. Wisconsin viel toen uit in het voordeel van Biden met een verschil van nog geen 20.000.

Opvallend is dat Trump ook in de staten die altijd gewonnen worden door de Democraten goed presteerde. Zo won Harris de staat New York, maar kreeg Trump daar met vrijwel alle stemmen geteld 44 procent; vier jaar geleden was dat nog 38 procent. Ook in veel andere staten zoals Vermont, New Jersey, Illinois en Connecticut, die allemaal gewonnen zijn door Harris, scoort Trump beduidend beter dan vier jaar geleden.

Hoewel in veel steden Harris nog altijd de meeste stemmen kreeg, ligt ook daar het percentage Democraten flink lager dan het aantal stemmen dat Biden kreeg. Zo kreeg de huidige president in 2020 82 procent van de stemmen in Chicago, Harris moet het nu doen met 61 procent. Een soortgelijk beeld zien we in meerdere grote steden.

Ook wie de score van Trump van dit jaar vergelijkt met zijn verkiezingsuitslag van vier jaar geleden ziet dat de Republikein in het hele land meer stemmen heeft gekregen. Alleen in het noordwesten van het land en in Colorado en Utah deed hij het slechter.

In zeker 2367 van de 3243 counties (districten) kreeg Trump meer stemmen dan vier jaar geleden, zo onderzocht The New York Times.

NOS Trump scoorde door het hele land goed. De groene kleur wijst op winst voor hem, paars duidt verlies

Ook in de popular vote, het totaal aantal stemmen over het hele land, lijkt Trump te winnen van Harris. Rond 13.00 uur (Nederlandse tijd) had hij ruim vijf miljoen stemmen meer dan Harris. Het zou voor het eerst sinds 2004 kunnen zijn dat de Republikeinen naast de verkiezingen ook de popular vote winnen. Toen versloeg zittend president George W. Bush de Democraat John Kerry.

De komende dagen moet duidelijk worden of Trump zijn duidelijke overwinning te danken heeft aan het feit dat hij de kiezers beter wist te bereiken dan vier jaar geleden, of dat Harris dit juist beduidend minder goed lukte dan Joe Biden in 2020.

Trump haalt veel stemmen bij latino's

Langzaam wordt namelijk duidelijk welke kiezersgroepen het verschil hebben gemaakt in welke staten, en waarom. Uit een exitpoll van The Washington Post blijkt bijvoorbeeld dat 54 procent van de vrouwen op Harris heeft gestemd en 54 procent van de mannen op Trump. De verwachting dat veel witte mensen op Trump zouden stemmen klopt. Toch heeft de Republikein ook opvallend veel stemmen gekregen van de latino-gemeenschap.

De laatste verkiezingen was dat een belangrijke groep stemmers voor de Democraten, nu blijkt dat 45 procent van die groep op Trump gestemd heeft. Van de zwarte bevolking heeft een overgrote meerderheid (86 procent) volgens de exitpoll op Harris gestemd.

In de exitpoll geven de kiezers van Trump aan dat economie en immigratie belangrijke thema's voor hen waren. Dat zijn ook precies de thema's waar het campagneteam van de Republikeinen hoog op inzette. Voor Democratische kiezers waren abortus en de staat van de democratie erg belangrijk.