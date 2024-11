Caspar Huurdeman Reconstructie van de aanrijding, november 2023

In samenwerking met RTV Utrecht NOS Nieuws • vandaag, 13:00 Veroordeelde voor opzettelijke aanrijding Soest wordt na celstraf land uitgezet

Een man die vorig jaar in Soest bewust een voetganger heeft aangereden, moet Nederland verlaten. De rechtbank veroordeelde hem onlangs tot een celstraf van twaalf jaar. De dienst Terugkeer en Vertrek zet hem, zodra dat kan, uit naar zijn geboorteland Turkije, meldt RTV Utrecht. Hij mag dan tien jaar lang Nederland niet meer in.

De 52-jarige Y.Ç. stapte op 4 oktober 2023 in de auto van zijn werkgever. Hij reed even later doelbewust in op een toen 73-jarige vrouw, die net met haar hondje over straat liep in Soest. De vrouw raakte zwaargewond en is nog steeds onder medische behandeling. De man reed door naar het politiebureau en gaf zichzelf aan.

De man was eerder, in 2021, zijn verblijfsvergunning kwijtgeraakt en daarom boos op de autoriteiten. Direct na het ongeluk vertelde hij aan de politie dat hij expres iemand had aangereden, in de hoop dat hij lang de gevangenis in moest.

"Gisteren dacht ik: ik ga lekker vastzitten. Laat politie en justitie lekker voor mij gaan zorgen", staat in het proces-verbaal van zijn verhoor. "Ik had vooraf mijn tas al ingepakt en ik dacht, ik ga de eerste die ik met de hond of lopend zie pakken. Fietsers zijn te moeilijk om te raken."

Onder behandeling

Het slachtoffer liep bij de opzettelijke aanrijding zwaar letsel aan haar benen op. Ze zal daar waarschijnlijk nooit meer helemaal van herstellen, zegt haar zoon Ralph de Backer. Ruim een jaar later is ze nog altijd onder behandeling van een specialist in het UMC Utrecht. Ze heeft ook mentaal een zware slag moeten verwerken, zegt De Backer. "Ze kan zich binnenshuis met hulpmiddelen redden. Maar buiten heeft ze angst om weer aan het verkeer deel te nemen. Ze heeft nu een aangepaste fiets, en ze vindt het nog erg spannend om hem te gebruiken. Met hulp van een fysiotherapeut lukt dat stapje voor stapje steeds beter."

Half september dit jaar was de rechtszaak tegen de man. De officier van justitie eiste een celstraf van 20 jaar. Zij noemde het pijnlijk dat de man daarmee zijn zin kreeg. Maar een lichtere straf eisen vond ze niet passen bij wat ze omschreef als een moordpoging. De rechtbank legde de man uiteindelijk twaalf jaar cel op.

Ziek plan

Vandaag is bekendgemaakt dat de Vreemdelingenpolitie en de Dienst Terugkeer en Vertrek de veroordeelde het land uitzetten, zodra hij zijn straf heeft uitgezeten. Het slachtoffer en haar familie leggen zich neer bij dat besluit. Wat hun betreft, hoeft het Openbaar Ministerie (OM) ook niet in hoger beroep om alsnog de maximale straf van 20 jaar te bereiken.

"Hoe langer je hem vastzet, hoe meer je hem bevestigt in zijn zieke plan om zich te laten verzorgen door Hotel De Nederlandse Staat", aldus Ralph de Backer. "Aan de ene kant moet het recht zijn loop hebben, aan de andere kant wil je hem zo kort mogelijk in ons land houden. We zetten er liever een streep onder."

De verdachte liet na zijn aanvankelijke uitspraken bij de politie niets meer los over zijn daad. Hij werkte ook niet mee aan onderzoeken naar bijvoorbeeld zijn geestesgesteldheid.

De Vreemdelingenpolitie en de Dienst Terugkeer en Vertrek, die het uitzettingsbeleid uitvoeren, doen geen mededelingen over individuele zaken. Wel stellen ze in het algemeen dat als eenmaal uitgezette vreemdelingen ondanks een inreisverbod toch weer opduiken in Nederland, dat ze in vreemdelingenbewaring worden gezet en dan zo snel mogelijk worden uitgezet.