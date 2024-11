ANP voetbalhooligans

NOS Nieuws • vandaag, 08:41 VVD wil hardere aanpak voetbalrellen

Het betreden van een voetbalveld door supporters moet apart strafbaar worden gesteld. Deze en andere maatregelen stelt regeringspartij VVD voor in een initiatiefnota om ongeregeldheden in stadions aan te pakken.

VVD-Kamerlid Michon zegt dat "het feest voetbal steeds vaker verpest wordt door een klein aantal ellendelingen". Volgens de VVD veroordelen de clubs en de KNVB het gedrag van relschoppers wel steeds, maar doen ze er te weinig tegen.

Michon wil dat clubs er meer werk van maken om stadionverboden te handhaven en dat ze investeren in technologie om betere toegangscontroles uit te voeren, via gezichtsherkenning of door het checken van identiteitsbewijzen. De KNVB zou dat moeten coördineren en ondersteunen, zowel financieel als logistiek.

Playbacken van spreekkoren strafbaar

De VVD pleit verder onder meer voor het apart strafbaar stellen van 'playbacken' bij discriminerende of beledigende spreekkoren. Dat zou optreden tegen zulke spreekoren makkelijker moeten maken.

De partij wil ook in bepaalde gevallen de kosten van de inzet van politie doorberekenen aan de clubs. Dat zou bijvoorbeeld moeten als er meer politie nodig blijkt te zijn dan vooraf in de vierhoek is afgesproken. De vierhoek is het overlegorgaan tussen gemeente, politie, clubs en Openbaar Ministerie. Tegen het afsteken van illegaal vuurwerk in een stadion zou een dubbele straf moeten worden geëist.