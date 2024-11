Moordenaar Marianne Vaatstra komt binnenkort vrij

Volgens de krant wordt Jasper S. op 16 november vrijgelaten. Hij krijgt wel een gebiedsverbod voor Noord-Nederland. De Telegraaf schrijft dat hij vermoedelijk zes jaar lang niet in Friesland, Groningen en Drenthe mag komen. De familie van Vaatstra en de burgemeesters van de gemeenten waar zij en S. woonden, zouden in de zomer op de hoogte zijn gesteld.

Grootschalig DNA-onderzoek

De 16-jarige Marianne Vaatstra werd in 1999 verkracht en vermoord in het Friese Veenklooster. Jarenlang was onduidelijk wie de dader was. Pas jaren later, in 2012, werd hij na een groot DNA-onderzoek opgepakt.