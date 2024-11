Van Houten naar LA: gouden hockeysters pakken draad weer op met nieuwe coach

ANP Matla op een training van Oranje

De Nederlandse hockeysters zijn voor het eerst sinds de succesvolle Olympische Spelen in Parijs weer samen. Een gouden medaille rijker hebben ze zich voor een trainingsstage verzameld in de buurt van Utrecht. Niet op het moderne complex van Kampong of SCHC, maar op het bescheiden sportpark van HC Houten.

De belangrijkste nieuwkomer in Houten is geen speelster, maar de bondscoach. Raoul Ehren kwam deze zomer over van de Belgische nationale ploeg en is de opvolger van succescoach Paul van Ass. Hij moet Oranje naar een nieuwe gouden medaille leiden, bij de Spelen van Los Angeles in 2028.

"Het is heerlijk om weer op het veld te staan", zegt Ehren, die veertien keer landskampioen werd met de dames van Den Bosch en daarna met de Belgische hockeysters vierde werd op de Spelen. "Ik heb sinds Parijs alleen het onder-9 team van mijn dochter getraind, verder niets. Dit is weer genieten."

Twee grote afwezigen

Naast bondscoach Ehren zijn er meer debutanten aanwezig in Houten. Babette Backers, Trijntje Beljaars, Noor van den Nieuwenhof, Emma Reijnen, Sofie ter Kuile, Imke Verstraeten en Mette Winter maken voor het eerst een trainingsweek bij Oranje mee.

Tegenover al die nieuwe gezichten staan twee grote afwezigen. Xan de Waard, aanvoerder op de afgelopen Spelen, en Maria Verschoor, de oudste speelster in de olympische selectie, hebben besloten een (tijdelijke) stap terug te doen. Zij kiezen voor een periode van fysieke en mentale rust.

Risico

"Ik vind daar verder niet zoveel van", zegt Frédérique Matla. De aanvalster is met haar 27 jaar en 139 interlands een van de ervaren rotten in het Nederlands elftal, zeker nu De Waard en Verschoor ontbreken. "Ik vind dat je dat soort dingen in je privégebied vooral zelf moet uitzoeken."

"Maar het garandeert niet dat je over een paar maanden dan een plek in de selectie hebt, dus dat is het risico dat je neemt", vervolgt Matla. "Ik hoop vooral dat ze straks gewoon weten wat ze willen. Of dat hockey is met ons in dit traject, of iets anders, dat is hun keus."

Xan de Waard (links) en Maria Verschoor (rechts) doen tijdelijk een stap terug

Ehren spreekt woorden van gelijke strekking. Hij erkent dat "er in topsport nooit garanties zijn", maar wil de deur ook niet dichtgooien voor De Waard en Verschoor. "Ik heb alle begrip voor de situatie waarin zij zitten. We hebben afgesproken dat als het weer gaat kriebelen en ze weer dromen van Oranje, ze contact opnemen. Dan gaan we om tafel zitten en kijken of dat past."

Geen ellenlange presentatie

Toch gaat het bij Oranje momenteel weinig over de mensen die er niet zijn, vertelt Matla. "Het is heel leuk om de meiden weer te zien en samen op het veld te staan. We zijn ook gelijk begonnen met hockeyen, geen ellenlange presentatie van de bondscoach. Die komt vast nog wel een keer, maar nu staan we gewoon lekker op het veld."

"Echt over hockey nadenken en praten", bevestigt Ehren. "We hebben hier een mooie, ervaren groep die er grotendeels in Parijs ook was, aangevuld met een aantal jonge speelsters. Dat geeft een mooie dynamiek."

Vooralsnog blijft het voor de hockeysters bij trainen. Pas in december spelen ze hun eerste wedstrijden onder Ehren. Dan reist de selectie af naar Argentinië voor Pro League-wedstrijden tegen Duitsland (11 en 14 december) en Argentinië (12 en 15 december).