NOS Nieuws • vandaag, 11:19 Ruim honderd studenten in Nieuw-Zeeland ziek na eten in kantine

Op de universiteitscampus van Canterbury in Nieuw-Zeeland zijn meer dan 100 studenten ziek geworden. Waarschijnlijk is een gerecht waar kip in zat de boosdoener. Dat melden Nieuw-Zeelandse media. De studenten in Christchurch aten de maaltijd zondagavond en werden daarna massaal ziek.

Tientallen studenten moesten overgeven en hadden last van diarree. Midden in de nacht stonden er rijen bij een toiletgebouw omdat zoveel mensen ziek waren, schrijft The New Zealand Herald. "Mensen kotsten vanuit hun raam, omdat ze niet op tijd bij de wc konden komen", vertelt een van de studenten.

Twaalf uur ziek

Voor de studenten kwam de uitbraak midden in hun tentamenperiode. Verschillende studenten zeggen dat hun verteld werd dat ze gewoon de toetsen moesten maken, ongeacht of ze ziek waren. Een student beschrijft dat ze zich amper kon concentreren, omdat ze alleen maar bezig was om niet over te geven. Een vriend van haar ging er na een half uur vandoor, omdat hij moest overgeven. De universiteit laat nu weten dat getroffen studenten zich kunnen melden en een herkansing krijgen.

Vanwege de uitbraak laten sommige studenten het geserveerde eten in de kantine voorlopig links liggen. Liam Reynolds zegt tegen de Nieuw-Zeelandse omroep RNZ dat hij twaalf uur ziek was en met studiegenoten naar McDonald's is geweest. Een andere student vertelt dat ze twee zakjes chips als lunch heeft gekocht, omdat ze het eten niet langer vertrouwt.

Onderzoek

De Nieuw-Zeelandse gezondheidsdienst vermoedt dat stukjes kip in de maaltijd hebben geleid tot voedselvergiftiging. Volgens de gezondheidsdienst was de kip goed gebakken, maar is het misgegaan bij het koelen, opwarmen en warmhouden waardoor bacteriën zich snel konden vermenigvuldigen.