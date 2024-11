Waarschuwing voor dichte mist in groot deel Nederland

Het KNMI waarschuwt vanochtend voor dichte mist in het zuidwesten en oosten van het land. In Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel kan het zicht op sommige plekken minder zijn dan 200 meter, zegt het weerinstituut.

Volgens Weerplaza was vannacht in Woensdrecht minder dan 100 meter zicht. In Vlissingen kon je door de mist niet verder dan 120 meter kijken.