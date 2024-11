NOS Mannen op een campagnerally van vicepresidentskandidaat Vance

NOS Nieuws • vandaag, 12:29 De jonge mannen die Trump aan de macht willen helpen Simone Tukker

Mattijs van de Wiel verslaggever

Simone Tukker

Mattijs van de Wiel verslaggever



Vier jaar geleden was het nog de jongste generatie kiezers, Gen Z genoemd, die Joe Biden aan de overwinning hielp. En ook dit jaar is de stem van Gen Z goud waard voor de kandidaten. De groep is goed voor ruim 40 miljoen stemmen.

Maar voor de Democraten van Kamala Harris is de steun van Gen Z deze keer geen vanzelfsprekendheid. Er is namelijk een belangrijk verschil met de vorige keer. De Republikeinse tegenkandidaat Donald Trump is nu populairder dan ooit onder jonge mannen.

En die groep gaat voor hem door het vuur in deze campagne. In de swing states - de staten die de uitslag gaan bepalen - doen zij een groot deel van het grondwerk voor Trump: ze gaan van deur tot deur om kiezers te motiveren om op hem te gaan stemmen.

Chase the Vote

Iedere dag tot aan de verkiezingen zijn er in Arizona verzamelpunten voor de operatie Chase the Vote. In een park ten noorden van Phoenix zijn er vanavond zo'n vijftien jonge mannen op afgekomen. Ze komen uit hele land: van Florida tot Louisiana. Hun reis- en verblijfskosten worden voor hen betaald.

Ze zijn niet van de Republikeinse partij, maar van Turning Point, een organisatie die is opgericht door een meermaals in opspraak gekomen rechts-conservatieve activist, de podcastmaker en youtuber Charlie Kirk. Hij heeft tientallen miljoenen dollars voor deze operatie opgehaald.

John is pas 18, in opleiding bij de luchtmacht. Hij zegt dat hij dit doet voor zijn toekomstige kinderen. "Ik wil dat zij dezelfde mogelijkheden krijgen als hij kreeg." Veel Trump-aanhangers zijn ervan overtuigd dat het land verloren is als Harris wint. John is extra gedreven door zijn eigen levensverhaal. "Ik ben tegen abortus. Zelf ben ik geadopteerd en anders was ik er misschien wel niet meer geweest. Dat is gewoon verkeerd."

NOS John (18) stemt op Trump

Dat veel jonge mannen weglopen met Trump komt volgens Connor (26) door hun wereldbeeld. "Ze willen weer een land waar mannen het voortouw nemen en sterk zijn, zoals in de Bijbel staat." De jongste generatie kiezers is volgens hem veel minder progressief dan gedacht. "Ze zijn klaar met de leugens van de mainstream media en linkse universiteiten. Jongeren denken veel vrijer."

Connor zegt meerdere vrienden te hebben die eerst op Democraten stemden en nu voor Trump gaan. "Het gaat om de economie. Je wil een huis kunnen kopen als je gestudeerd hebt. Door de inflatie onder Biden is alles onbetaalbaar geworden."

Opvallend is het contrast tussen mannen en vrouwen, hier ook wel de gender gap genoemd. Die komt er simpelweg op neer dat Harris beter scoort onder vrouwen en Trump het juist goed doet onder mannen. Volgens Connor komt dat doordat vrouwen emotioneler kiezen. "En dat is niet seksistisch bedoeld." Hij wijst erop dat bijvoorbeeld abortus voor veel vrouwen een belangrijk onderwerp is.

NOS Bezoekers van een campagnerally van Vance

De jonge campagnemedewerkers van Turning Point maken nog snel een groepsfoto en gaan dan de wijken in. Via een speciale app zien ze waar ze moeten aanbellen: potentiële Trump-kiezers die bij eerdere verkiezingen niet stemden. Als opdracht krijgen ze onder meer mee om op de verkiezingsdag vervoer aan te bieden.

Bij de meeste voordeuren verschijnt er vanavond al snel een glimlach en een duim wanneer de vrijwilligers op de stoep staan. Veel buurtbewoners geven aan al gestemd te hebben, allemaal op Trump.

Of het genoeg is om dinsdag de winst te verzilveren? Traditioneel is de opkomst hoger onder vrouwen dan onder mannen. Dat is potentieel dus een voordeel voor de Democraten. Maar in een campagne die alle tradities en oude wetten tart, blijft ook dit een vraagteken.

Zodra de zonsondergang de lucht oranje kleurt, haasten de meeste vrijwilligers zich snel terug naar de carpoolplek. Een aantal moet nog vlug de koffer inpakken. Ze vliegen weer naar hun thuisstaat, zodat ze op tijd terug zijn om dinsdag zelf te kunnen stemmen. Op Trump natuurlijk.