Vier tieners gewond bij gevecht met bijlen in metro bij Parijs

In Frankrijk zijn vanochtend vier tieners gewond geraakt bij een gevecht met bijlen in een metrotrein. Dat schrijven Franse media op basis van de politie.

Rond 08.00 uur brak een gevecht uit in de metrotrein, die net was gestopt op station Ozoir-la-Ferrière. Een getuige zegt tegen Le Figaro dat zo'n vijftien mensen met bijlen en messen de trein binnen kwamen. "Mensen begonnen te schreeuwen en alle kanten op te rennen."

Vermoedelijk vergeldingsactie

Le Parisien schrijft dat het vermoedelijk gaat om een conflict tussen rivaliserende jongeren uit Roissy-en-Brie en Ozoir-la-Ferrière. Tien dagen geleden werd een jongen uit Ozoir mishandeld. Mogelijk was de aanval in de metrotrein een wraakactie.

Een getuige zegt tegen Le Parisien dat hij op het station jongens naar het einde van de trein zagen rennen. "Ze hadden een capuchon op, hun gezichten waren afgeschermd en ze waren allemaal in het zwart gekleed." In de coupé waar ze naartoe renden, zaten volgens de getuige jongeren uit Roissy.

Wat volgde was een gevecht tussen de twee groepen jongeren. "Er lag bloed op de vloer, bloed op de trap", zegt een getuige. "Ik hoorde ook de vrienden van de gewonden roepen: Bij Allah, we zullen wraak nemen! We gaan je vermoorden!"