Quincy Jones in 2019

NOS Nieuws • vandaag, 09:01 • Aangepast vandaag, 09:32 Muziekgigant Quincy Jones (91) overleden

De Amerikaanse muziekproducent, muzikant en componist Quincy Jones is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat zegt zijn manager Arnold Robinson tegen persbureau AP.

Quincy Jones is bekend van zijn samenwerkingen met onder anderen Michael Jackson, Aretha Franklin, Frank Sinatra, Donna Summer, Count Basie en Ray Charles. Zo produceerde hij de historische albums Thriller en Bad van Jackson.

Bekijk hier de videoclip van Thriller van Michael Jackson:

Jones overleed gisteravond in zijn huis in Los Angeles, in het bijzijn van zijn familie. "Hoewel dit een ongelooflijk verlies is voor onze familie, vieren we het geweldige leven dat hij leidde en weten we dat er nooit meer iemand zal zijn zoals hij."

Quincy Jones is de vaakst genomineerde artiest voor een Grammy Award in de geschiedenis. Hij werd in een periode van zes decennia 80 keer genomineerd en verzilverde 28 van die nominaties.

Eindeloze hoeveelheid takes

Muziekjournalist Atze de Vrieze noemt Jones "een van de meest zichtbare mensen achter de schermen in de afgelopen decennia". De producent was volgens De Vrieze "een grote verbinder in de studio: hij zorgde dat alles voor elkaar kwam". "De verhalen gaan ook over eindeloze hoeveelheid takes die ze deden, tot de ideale versie eruit kwam."

Ook op de Nederlandse cultuur heeft Jones een grote invloed gehad. Zo is het nummer Chump Change van zijn hand, dat al jarenlang wordt gebruikt als begintune van het sportprogramma NOS Langs de Lijn.

En niet alleen in de muziekbranche was Jones een belangrijk man. Hij was ook een van de producenten van de sitcom The Fresh Prince Of Bel-Air. Hij overtuigde Will Smith om hiervoor auditie te doen.

Jones dirigeerde het concert van Frank Sinatra in het Sands hotel in 1966, met onder meer het nummer Come Fly With Me: