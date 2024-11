Vier doden bij klimongelukken in Italiaanse Alpen

In de Italiaanse Alpen zijn afgelopen weekend vier bergbeklimmers en wandelaars omgekomen. De ongelukken gebeurden in de regio's Veneto, Trentino en Piemonte, zo meldt de publieke omroep RAI. De slachtoffer zijn drie mannen en een vrouw.

In de gemeente Val di Zoldo, in Veneto, kwamen twee klimmers om het leven bij twee incidenten. Tussen de ongelukken zat ongeveer een uur tijd. Bij het eerste incident hoorde een groep klimmers op een bergtop geschreeuw. De hulpdiensten werden ingeschakeld en een helikopter vond het lichaam van een overleden man. Hij lijkt honderden meters naar beneden te zijn gevallen.

Bij het tweede incident zag een bergbeklimmer hoe zijn klimpartner in een kloof viel. De vrouw kwam door de val om het leven. Het is niet bekend welke leeftijd de twee slachtoffers hadden.

Rocciamelone

In de gemeente Mezzolombardo in de regio Trentino overleed een 26-jarige man. De wandelaar verloor zijn evenwicht en viel in een kloof van dertig meter diep. Een andere wandelaar, een 52-jarige man, stierf na een val van ongeveer 400 meter. Het slachtoffer had de berg Rocciamelone beklommen van zo'n 3500 meter hoog in de regio Piemonte.