Pro Shots Freeke Moes (midden) probeert door de verdediging te komen

NOS Sport • vandaag, 19:09 Puntenverlies hockeysters Amsterdam tegen Pinoké, ruime zege SCHC

De hockeysters van Amsterdam hebben in de tiende speelronde van de hoofdklasse puntenverlies geleden. Tegen Pinoké kwam de landskampioen van 2023 niet verder dan 1-1.

Door het gelijkspel van Amsterdam is nummer twee SCHC twee punten uitgelopen in de stand. Den Bosch is met een totaal van dertig punten en een voorsprong van zeven punten op SCHC de koploper.

In de derby tussen Pinoké en Amsterdam in het Amsterdamse Bos kwam thuisploeg Pinoké op voorsprong. Dat gebeurde in het tweede kwart, dankzij een treffer van Marloes Timmermans.

Die 1-0 voorsprong bleef lang op het scorebord staan, maar Agustina Gorzelany voorkwam toch nog een nederlaag voor de Amsterdammers. De treffer van Gorzelany betekende niet alleen de gelijkmaker, maar ook de 20.000ste treffer in de hoofdklasse vrouwen sinds de start in het seizoen 1981-1982.

Klinkende zege SCHC

SCHC had thuis in Bilthoven geen enkele moeite met tegenstander Rotterdam. Na drie kwarten stond de eindstand al op het bord: 7-0. Jip Dicke was goed voor drie doelpunten, Maud van den Heuvel en Trijntje Beljaars maakten er beiden twee.

Met een totaal van veertig goals is SCHC na tien speelronden de productiefste ploeg in de hoofdklasse.

Kampong wint van Pinoké

In de hoofdklasse mannen waren er geen verrassingen. De topper van de dag was Pinoké - Kampong, het duel tussen de twee recentste landskampioenen.

Kampong is voor Pinoké een heuse angstgegner in de reguliere competitie. De afgelopen 25 keer wist Pinoké niet te winnen. En dat lukte ook zondag niet, hoewel het wel spannend. Finn van Bijen zorgde in de zeventiende minuut al voor de winnende doelpunt.

Amsterdam is de nieuwe koploper in de hoofdklasse mannen na een 6-3 zege op Hurley. De Amsterdammers hebben na negen competitiewedstrijden hetzelfde aantal punten als Den Bosch, maar een beter doelsaldo dan de Brabanders.