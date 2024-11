14 doden door blikseminslag in vluchtelingenkamp Uganda

In een vluchtelingenkamp in Uganda zijn veertien mensen om het leven gekomen toen de bliksem insloeg, meldt de politie. Een lokale functionaris zegt dat het om kinderen gaat.

De blikseminslag was in het vluchtelingenkamp Palabek Refugee Settlement, in het noordwesten van Uganda. De regio heeft de laatste tijd te kampen met hevige regenval en onweersbuien.