De Nederlandse korfballers tonen de beker in Girona

vandaag, 18:08 Korfballers verslaan België in EK-finale en pakken negende titel op rij

De Nederlandse korfballers zijn voor de negende keer op rij Europees kampioen geworden. In het Spaanse Girona werd België met 21-15 verslagen. Verrassend kun je de negende EK-titel niet noemen, maar indrukwekkend is de prestatie wel. Oranje heeft sinds de eerste editie in 1998 elk Europees kampioenschap gewonnen.

Ook op wereldkampioenschappen is Nederland ongenaakbaar. Oranje haalde sinds de eerste editie van het WK in 1978 altijd de finale. Alleen in 1991 ging de titel naar België.

Geen stunt

Een stunt van België - de mondiale nummer twee - tegen Nederland - het beste korfballand ter wereld - zat er niet in. Al ging het eerste kwart nog redelijk gelijk op. Bij een 5-3-voorsprong voor Nederland misten de Belgen een strafworp en zat het bij een aantal worpen niet mee. De bal sprong enkele keren net uit de korf.

AFP Ran Faber

Met een 6-4 stand na het eerste kwart was nog veel mogelijk, maar bij rust had Oranje de voorsprong uitgebouwd naar 12-7. In het derde kwart maakte Nederland het verschil. De ploeg van Ard Korporaal schakelde een versnelling hoger, België ging meer fouten maken en Nederland bracht het verschil naar acht punten (20-12).

In het vierde kwart liet Nederland de Belgen wat meer komen, maar de EK-titel kwam niet meer in gevaar. De 53 punten die Oranje scoorde in de halve finale tegen Catalonië (53-16) haalde het tegen de Belgen niet en de finale was misschien wel meer een wedstrijd dan vooraf werd verwacht.

Maar Oranje is na zeges op ook Portugal (34-14), Duitsland (44-9) en Hongarije (36-8) een overtuigende Europees kampioen.

Extra doelstelling Oranje Naast het winnen van de negende EK-titel op rij had Oranje dit toernooi een extra doelstelling, zegt oud-international Tim Bakker. "Ze willen tijdens een wedstrijd een aanvalspercentage van zestig procent behalen." Dat betekent dat zes van de tien aanvallen een treffer moet opleveren. Winnen doet Nederland vrijwel altijd. Volgens Bakker is de doelstelling bedoeld als extra uitdaging. "De bondscoach heeft dat dit toernooi als doel gesteld en wil tijdens het WK van 2027 op zeventig procent zitten." In de finale tegen België werd de extra doelstelling niet gehaald. Oranje scoorde 39 procent; bijna vier van de tien kansen waren raak.